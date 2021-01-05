Экспериментальная таблетка спасла жизнь умирающей от COVID-19 пациентки

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Зараженная коронавирусом женщина из английского города Шеффилд резко пошла на поправку после принятия экспериментального лекарства, передает РИА Новости. Об этом пишет Yorkshire Live.

Клэр Хейторн заболела COVID-19 в начале ноября и пролежала несколько недель в коме. Врачи утверждали, что 45-летней пациентке осталось жить всего три дня. Тогда медики решились на "крайнюю меру" и ввели ей экспериментальное лекарство "Анакинра". Это средство обычно используют для лечения ревматоидного артрита.

По словам родственников Клэр, эффект от приема лекарства был мгновенным. Женщина начала стремительно выздоравливать и вышла из комы. Врачи стали постепенно уменьшать дозу лекарства.

Медик, прописавший пациентке препарат, назвал ее исцеление "маленьким рождественским чудом". Неизвестно, как именно лекарство подействовало на организм пациентки.