Дмитрий Азаров рассказал об эффекте нерабочих дней в регионе на федеральном штабе по борьбе с коронавирусом

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Во вторник, 9 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.



Центральной темой обсуждения стала ситуация с распространением коронавируса в регионах страны и эффект нерабочих дней, объявленных Президентом России Владимиром Путиным.



Открывая совещание, Михаил Мишустин отметил, что сегодня по всей стране действуют усиленные меры борьбы с коронавирусом. По поручению Президента России Владимира Путина наращивается объем тестирования граждан на новую коронавирусную инфекцию – работают уже более 1000 лабораторий, активно продолжается вакцинация. Ощутимые результаты дали введенные во всех регионах страны нерабочие дни.



«С начала осени мы наблюдаем быстрый устойчивый рост активных случаев ковида, и на минувшей неделе мы впервые за 2 месяца отмечали, что замедлился рост заболевания, рост количества пациентов, находящихся под наблюдением у медицинских работников. Это обусловлено введенным Президентом режимом нерабочих дней. Эта мера позволила преломить ситуацию», - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава ведомства также отметил высокую эффективность введения QR-кодов - путь безопасности для населения в получении тех или иных услуг и социальных контактов, который выбрали для себя уже многие регионы России.



Глава федерального минздрава сообщил, что на сегодняшний день в России привито 62 млн человек. Он напомнил, что в условиях сложной эпидемической обстановки эксперты рекомендуют повторно прививаться через 6 месяцев после первичной полной вакцинации или перенесенного заболевания – вакцинация и своевременная ревакцинация позволяет надежно защититься от тяжелого течения болезни и осложнений коронавирусной инфекции даже в период распространения такого агрессивного штамма как «Дельта».



Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова также отметила, что нерабочая неделя дала свои результаты.



«Принятые меры повлияли не только на эпидситуацию с ковидом, но и на эпидситуацию с ОРВИ и гриппом. Снижается количество субъектов с превышением порога с гриппом и ОРВИ. Это значимый дополнительный эффект», - подчеркнула Главный государственный санитарный врач РФ.



Анна Попова акцентировала внимание на необходимости сохранения и ужесточении контроля за соблюдением ограничительных мер, которые введены на уровне субъектов РФ для снижения заболеваемости и стабилизации эпидемиологической ситуации.



Кроме того, глава федерального ведомства по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметила, что в последние 3 месяца в субъектах Российской Федерации вырос в 1,5 раза охват тестированием на коронавирус.



«Президент поручил кратно увеличить тестирования на коронавирус. Важно, чтобы это соблюдалось во всех субъектах РФ. Сейчас самое главное вовремя выявлять инфекцию, чтобы остановить ее распространение, оказывать своевременную медицинскую помощь заболевшим и обезопасить окружающих от заражения», - прокомментировал Михаил Мишустин.



Самарская область – одна из тех, где охват тестированием значительно превышает норматив, установленный на федеральном уровне. Диагностика проводится в 18 лабораториях общей мощностью свыше 30 тысяч ПЦР-исследований в сутки. С начала 2021 года проведено более 2,7 млн исследований. Охват тестированием за последние 8 недель составил 440 на 100 тыс. населения с пиковыми значениями до 510 на 100 тысяч населения. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что объем тестирований необходимо только наращивать, так как это позволяет эффективно выявлять заболевание на ранних стадиях и быстрее приступать к лечению.



Председатель Правительства РФ отметил, что ситуация в регионах неоднородная. В одних субъектах РФ рост заболеваемости замедлился, в других ситуация продолжает оставаться сложной. Глава кабмина подчеркнул, что таким регионам нужно оказывать всестороннюю поддержку.



Об эпидемиологической ситуации в Самарской области доложил Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона охарактеризовал эпидобстановку как напряженную и выразил надежду, что в данный момент она стабилизировалась на верхнем уровне заболеваемости с постепенным снижением общего количества больных.



Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе на 1 неделю раньше, чем на федеральном уровне, были введены нерабочие дни, а сейчас, после их окончания действует максимально широкий перечень ограничительных мероприятий, внедрены QR-коды во все сферы жизнедеятельности.



Нерабочие дни положительно сказались на эпидемиологической ситуации в регионе. «Произошло снижение заболеваемости ОРВИ на 25%, снижение заболеваемости пневмонией на 22%, что является хорошими прогностическими показателями и по ковиду. При этом мы сохранили высокий уровень ПЦР-диагностики, увеличили темпы вакцинации с 34 тысяч до 105 тысяч в неделю», - сообщил руководитель Самарской области.



Еще одним значимым эффектом нерабочих дней стало уменьшение количества госпитализированных пациентов на 10%, снижение расхода кислорода, увеличение количества свободных коек.

«Мы внимательно анализируем заболеваемость по отраслям, и если у нас двумя неделями раньше пиковых значений достигала заболеваемость офисных сотрудников и работников сферы услуг, то сейчас, после 2 недель режима нерабочих дней она снизилась практически до среднеобластных показателей», - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.



Особое внимание в регионе уделяется максимальному охвату тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Он обеспечивается, в том числе, за счет обследования пациентов с ОРВИ. Губернатор выразил благодарность главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой за поддержку в дополнительной поставке тест-систем в регион.



Также Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Мурашко за выделение средств из федерального бюджета в размере 536 млн. рублей на приобретение лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с COVID-19.



«Практически рекордные средства выделены на амбулаторных больных. Больше только Москва получила, спасибо, это большое подспорье для региона», - подчеркнул губернатор.



Правительство Самарской области во главе с Губернатором ведет постоянную работу по наращиванию мощности больниц в регионе. В настоящий момент госпитальный коечный фонд представлен 8 472 койками, развернутыми на базе 40 больниц. «У нас прописан план действий по развертыванию коек. Если ситуация того потребует, мы буквально в течение 2 суток готовы разворачивать по 500 коек. Но сегодня ситуация этого не требует. Разумный баланс использования коечного фонда для других видов медицинской помощи для нас крайне важен», - сообщил Дмитрий Азаров.



В текущем году были построены и введены в эксплуатацию 2 модульных инфекционных корпуса по 70 коек на базе ковидных госпиталей. В этом году будет введен в эксплуатацию современный 100-коечный инфекционный госпиталь в Сызрани, строительство которого получило поддержку Президента РФ Владимира Путина. На год раньше запланированной программы начато строительство 100-коечного детского инфекционного госпиталя в Самаре со сроком ввода в эксплуатацию в декабре 2022 года.



Усилия региональных властей и рациональный подход к организации медицинской помощи населению отметила и рабочая группа федерального Минздрава, которая работала в Самарской области на прошлой неделе и оказала большую методологическую поддержку.

Сегодня регион занимает 8-место среди субъектов РФ по доле вакцинированного населения. Первичную вакцинацию прошли 1 376 529 человек, завершили курс вакцинации – 1 254 262 жителя губернии.



«Прошу вас внимательно следить за ситуацией, оперативно принимать решения, активно работать с главными санитарными врачами региона. Очень важно строго контролировать соблюдение ограничительных мер, если надо, совместно вырабатывать совместные. Отдельное внимание прошу уделить наращиванию темпов вакцинации, особенно это касается граждан старше 60 лет. В то же время нужно делать все для оказания своевременной медицинской помощи нашим гражданам, обеспечения заболевших лекарствами и кислородом. Прошу держать ситуацию под личным контролем», - поручил главам субъектов РФ Михаил Мишустин, подводя итоги совещания.