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Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов
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Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов

14 февраля 2022 09:09
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Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов

Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов. В частности, у них могут наблюдаться першение в горле, слабость, кашель, диарея и сыпь. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

Он также отметил, что "омикрон" поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям. Эксперт считает, что защитить непривитого ребенка можно, только если окружающие его взрослые будут соблюдать все меры профилактики, передает Радио Маяк.

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