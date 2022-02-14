34

Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов. В частности, у них могут наблюдаться першение в горле, слабость, кашель, диарея и сыпь. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

Он также отметил, что "омикрон" поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям. Эксперт считает, что защитить непривитого ребенка можно, только если окружающие его взрослые будут соблюдать все меры профилактики, передает Радио Маяк.