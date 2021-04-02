Больничный по коронавирусу для работающих пенсионеров Самарской области продлили до 14 апреля

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Губернатор Самарской области подписал постановление, которое продлевает ранее действовавший порядок оформления больничных на период самоизоляции.



Это сделано с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Напомним, что ранее действие временного порядка оформления больничных действовало на территории России до 31 марта. Это означало, что работающим пенсионерам нужно было выйти на свои рабочие места. Фонд социального страхования уже не мог бы оплачивать их электронные больничные на период самоизоляции.



Теперь Правительство страны за подписью Мишустина выпустило новый документ, который продлил электронные больничные до 1 мая. Это значит, листки, оформленные с 1 апреля, как и ранее, оплатит ФСС.

В Самарской области режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше продлен до 14 апреля включительно. Все это время пенсионеров просят не выходить из дома за исключением нескольких случаев: если надо к врачу, купить товары первой необходимости, выгулять домашних животных, вынести мусор или для занятий физкультурой на открытом воздухе.