23 декабря в регионе подтверждено 559 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 230 в г. Самара
- 217 в г. Тольятти
- 26 в Сергиевском районе
- 15 в г. Кинель
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в г. Чапаевск
- 8 в г. Жигулевск
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в г. Отрадный
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Октябрьск
509 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 50 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 196360 случай коронавируса.
Скончались 6131 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 57, 66, 68 лет;
женщина 46, 77, 79 лет;
мужчина 79, 83 лет, женщины 56, 78, 79, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 63 лет, женщины 64, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 73 лет, мужчины 64, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 192,01 по стране - 206,35.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,92.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14605, нарастающим итогом 4841169.
Фото: pixabay