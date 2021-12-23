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23 декабря в регионе подтверждено 559 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 230 в г. Самара

- 217 в г. Тольятти

- 26 в Сергиевском районе

- 15 в г. Кинель

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в г. Чапаевск

- 8 в г. Жигулевск

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в г. Отрадный

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Октябрьск

509 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 50 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 196360 случай коронавируса.

Скончались 6131 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 57, 66, 68 лет;

женщина 46, 77, 79 лет;

мужчина 79, 83 лет, женщины 56, 78, 79, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 63 лет, женщины 64, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 73 лет, мужчины 64, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 192,01 по стране - 206,35.

​​Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,92.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14605, нарастающим итогом 4841169.

Фото: pixabay