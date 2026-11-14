Прививки и сезонные простуды: где сделать прививку бесплатно, как оформить больничный и получить электронный рецепт

Сезон простуд в разгаре, и в ноябре в поликлиниках области самый пик нагрузки. Собрали в одной карточке всё, что нужно знать о бесплатной вакцинации, оформлении больничного и новых правилах работы с рецептами. Внутри — только порядок действий и контакты, без медицинских рекомендаций: выбор вакцин и назначение лечения всегда за врачом.
Прививки бесплатно: что положено по национальному календарю
Профилактические прививки по Национальному календарю делаются бесплатно в поликлинике по месту прикрепления — и детям, и взрослым. Для взрослых календарь выглядит так:
- Дифтерия и столбняк — ревакцинация каждые 10 лет, без верхней границы возраста. Если сведений о прививках нет, вас посчитают непривитым и вакцинируют заново — это нормальная процедура.
- Корь — взрослым до 35 лет, не болевшим и не привитым, — две дозы; с 36 до 55 лет — тем, кто относится к группам риска (медики, педагоги, работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики).
- Гепатит B — непривитым взрослым до 55 лет, курс из трёх доз.
- Краснуха — женщинам 18–25 лет, не болевшим и не привитым.
- Грипп — ежегодно группам риска: медикам, педагогам, работникам транспорта и торговли, беременным, людям 60+, призывникам, людям с хроническими заболеваниями.
- Пневмококк — людям старше 60 лет с хроническими болезнями лёгких и жителям организаций соцобслуживания.
Важно про сезон: в Самарской области вакцинация от гриппа традиционно проводится бесплатно и шире, чем в федеральном календаре — привиться может любой житель региона, вакцинация стартует в конце августа — начале сентября.
Где и как сделать прививку в Самарской области
Пошаговый порядок:
- Проверьте наличие вакцины на карте пунктов вакцинации. Минздрав области ведёт карту прививочных пунктов: на ней раз в день обновляются адреса пунктов, телефоны и даже количество доз. Это спасает от похода в поликлинику, где вакцина уже закончилась.
- Запишитесь: через Госуслуги, по телефону 122 или в регистратуре своей поликлиники. Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте, не только в «своей» поликлинике — достаточно паспорта и полиса ОМС.
- Выберите удобный формат. Кроме прививочных кабинетов поликлиник работают мобильные пункты — в торговых центрах и на предприятиях; у ряда поликлиник кабинеты открыты по выходным. Например, в поликлинике №3 Самары в будни вакцинируют по пяти адресам с 8:00 до 20:00, по субботам — до 18:00.
- Детей вакцинирует педиатр детской поликлиники — запись к нему и уточнение графика прививочного кабинета также через Госуслуги, 122 или регистратуру.
Круглосуточные пункты вакцинации и полный список адресов — на карте Минздрава области; вопросы по вакцинации также принимает горячая линия Минздрава России 8 (800) 200-0-200.
Куда звонить: телефонная шпаргалка
|Вопрос
|Куда обращаться
|Телефон
|Вызов врача на дом, запись, вопросы вакцинации
|Единый контакт-центр
|122
|Дистанционное открытие/закрытие больничного
|Горячая линия 122 или поликлиника
|122
|Качество медпомощи в учреждениях области
|Горячая линия Минздрава области
|8 (846) 307-77-99 (круглосуточно)
|Лекарственное обеспечение
|Линия Минздрава области
|8 (846) 279-20-50 (будни 9:00–17:00)
|Права застрахованных по ОМС
|ТФОМС Самарской области
|8 (800) 200-26-60
|Вакцинация (федеральная горячая линия)
|Минздрав России
|8 (800) 200-0-200
По номеру 122 в области принимают звонки круглосуточно: с его помощью вызывают медработника на дом при температуре и признаках простуды, записывают на вакцинацию и оформляют дистанционно открытие или закрытие больничного.
Как оформить больничный: вся система уже электронная
С 2022 года бумажные больничные по общему правилу не выдаются — существует только электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Ключевое, что нужно понять: самостоятельно открыть больничный через Госуслуги нельзя — решение всегда принимает врач. Портал нужен для записи, отслеживания статуса и дистанционного закрытия.
Пошаговый порядок:
- Обратитесь к врачу — лично в поликлинику, по вызову на дом (через 122 или регистратуру) или по записи через Госуслуги. Больничный вправе открыть и лицензированная частная клиника.
- Врач оформляет ЭЛН и подписывает его электронной подписью. Номер и статус больничного появляются в личном кабинете Госуслуг: раздел «Здоровье». Передавать номер работодателю не нужно — СФР сам уведомит его через систему СЭДО.
- Отслеживайте статус в личном кабинете на Госуслугах (видны листки за последние полгода) или в личном кабинете на сайте СФР (lk.fss.ru, вход по учётной записи Госуслуг). Уведомления об открытии и закрытии приходят и на привязанную почту.
- Закрытие — у того же врача. По лёгким ОРВИ возможно дистанционное закрытие через Госуслуги с подтверждением SMS-кодом — эта опция действует не во всех регионах, уточняйте по 122 или в своей поликлинике.
- Выплата. При болезни самого сотрудника первые три дня платит работодатель, остальные — СФР. Пособие перечисляют не позднее 10 рабочих дней после того, как работодатель передаст фонду сведения о стаже и заработке. Размер зависит от стажа: до 5 лет — 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%.
Новое правило с 1 сентября 2025 года (действует до 2031 года): если человек открывает пятый больничный за полгода по одному основанию, врач может оформить его максимум на три календарных дня; продление — только через медицинскую комиссию.
Больничный по уходу за ребёнком
Отдельный набор правил, и он выгоднее обычного:
|Возраст ребёнка
|Максимум за один случай
|Годовой лимит
|до 7 лет
|без ограничения
|60 дней (90 — по болезням из спецперечня)
|7–15 лет
|15 дней
|45 дней
|15–18 лет, лечение дома
|7 дней
|30 дней
|ребёнок-инвалид до 18 лет
|без ограничения
|120 дней
Все дни больничного по уходу оплачивает СФР с первого дня — правило «трёх дней за счёт работодателя» здесь не действует. Ребёнку до 8 лет пособие платят в размере 100% среднего заработка независимо от стажа родителя; с 8 лет при лечении дома первые 10 дней — по стажу, дальше 50%. Лимит дней считается на каждого ребёнка отдельно, и больничный может взять любой из родителей — по отдельности.
Электронный рецепт: как это работает
Электронный рецепт — это назначение врача в электронной форме, равнозначное бумажному. С 2026 года рецепты на рецептурные препараты оформляются в единой государственной системе, и аптека проверяет их через неё же.
Порядок:
- Приём у врача — очный или по телемедицине. Электронный рецепт выписывается только после осмотра и диагноза; «по звонку» его не оформят.
- Рецепт появляется на Госуслугах: Личный кабинет → Документы → Здоровье → Медкарта → Рецепты. Нужно дать согласие на получение медицинских данных; рецепт обычно виден в течение 1 рабочего дня, изредка — до 30 рабочих дней.
- В аптеке назовите ФИО и СНИЛС или покажите QR-код с экрана телефона; рецепт, выданный с 1 апреля 2026 года, можно показать в виде детальной информации. При необходимости — скачайте PDF. Фармацевт найдёт рецепт в системе и отпустит препарат.
- Льготные лекарства выдаются по тому же электронному рецепту — аптека проверяет полис ОМС и отпускает препарат бесплатно или со скидкой.
Три ограничения, о которых стоит знать заранее: рецепт действует только в том регионе, где выписан (в пилотных регионах — без этой привязки, Самарская область в списке пилотных может меняться — уточняйте при выписке); продлить рецепт нельзя — при хронических болезнях повторный оформляется на приёме или по телемедицинской консультации; если аптека не подключена к системе, просите бумажный дубликат — он пока сохраняется как альтернатива.
Сезонные простуды: порядок действий
Никаких медицинских советов — только логистика:
- Не идёте в поликлинику с температурой — вызываете врача на дом по 122 или в регистратуру. Это и быстрее, и не размножает инфекцию в очереди.
- Запись на приём — через Госуслуги или 122; там же при необходимости оформят больничный дистанционно.
- Рецепт и назначения — через электронный рецепт, описанный выше.
- Если поликлиника затягивает вызов или приём — жалоба по нарастающей: заведующий отделением → страховая медицинская компания (ваша — из карточки про ОМС и диспансеризацию) → ТФОМС 8 (800) 200-26-60 → горячая линия Минздрава области 8 (846) 307-77-99.
Частые вопросы
«Больничный не появился на Госуслугах — что делать?» Рецепт и больничный поступают в личный кабинет не мгновенно: до 1 рабочего дня для рецепта, иногда дольше. Если за три дня статус не изменился — обращайтесь в медучреждение, где оформляли документ, там его корректируют.
«Работодатель требует номер больничного или бумажный листок». По закону он не вправе: сведения о диагнозе ему не передаются, а номер ЭЛН приходит через СФР. Если работодатель сам не подключён к СЭДО и это задерживает выплату — это его зона ответственности, зафиксируйте даты и обращайтесь в СФР (8 800 100-00-01) или ГИТ.
«Можно привиться в другом городе области?» Да — в любом прививочном пункте региона, ориентируйтесь на карту Минздрава: в ней видно, где есть свободная вакцина.
«Ребёнку выписали льготный препарат, а в аптеке его нет» — звоните на линию лекарственного обеспечения 8 (846) 279-20-50: в области работают телефоны доверия именно по этой проблеме, pharmacist ищет препарат по сети аптек.