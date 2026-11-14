Прививки и сезонные простуды: где сделать прививку бесплатно, как оформить больничный и получить электронный рецепт

Сезон простуд в разгаре, и в ноябре в поликлиниках области самый пик нагрузки. Собрали в одной карточке всё, что нужно знать о бесплатной вакцинации, оформлении больничного и новых правилах работы с рецептами. Внутри — только порядок действий и контакты, без медицинских рекомендаций: выбор вакцин и назначение лечения всегда за врачом.

Прививки бесплатно: что положено по национальному календарю

Профилактические прививки по Национальному календарю делаются бесплатно в поликлинике по месту прикрепления — и детям, и взрослым. Для взрослых календарь выглядит так:

Дифтерия и столбняк — ревакцинация каждые 10 лет, без верхней границы возраста. Если сведений о прививках нет, вас посчитают непривитым и вакцинируют заново — это нормальная процедура.

— ревакцинация каждые 10 лет, без верхней границы возраста. Если сведений о прививках нет, вас посчитают непривитым и вакцинируют заново — это нормальная процедура. Корь — взрослым до 35 лет, не болевшим и не привитым, — две дозы; с 36 до 55 лет — тем, кто относится к группам риска (медики, педагоги, работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики).

— взрослым до 35 лет, не болевшим и не привитым, — две дозы; с 36 до 55 лет — тем, кто относится к группам риска (медики, педагоги, работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики). Гепатит B — непривитым взрослым до 55 лет, курс из трёх доз.

— непривитым взрослым до 55 лет, курс из трёх доз. Краснуха — женщинам 18–25 лет, не болевшим и не привитым.

— женщинам 18–25 лет, не болевшим и не привитым. Грипп — ежегодно группам риска: медикам, педагогам, работникам транспорта и торговли, беременным, людям 60+, призывникам, людям с хроническими заболеваниями.

— ежегодно группам риска: медикам, педагогам, работникам транспорта и торговли, беременным, людям 60+, призывникам, людям с хроническими заболеваниями. Пневмококк — людям старше 60 лет с хроническими болезнями лёгких и жителям организаций соцобслуживания.

Важно про сезон: в Самарской области вакцинация от гриппа традиционно проводится бесплатно и шире, чем в федеральном календаре — привиться может любой житель региона, вакцинация стартует в конце августа — начале сентября.

Где и как сделать прививку в Самарской области

Пошаговый порядок:

Проверьте наличие вакцины на карте пунктов вакцинации. Минздрав области ведёт карту прививочных пунктов: на ней раз в день обновляются адреса пунктов, телефоны и даже количество доз. Это спасает от похода в поликлинику, где вакцина уже закончилась. Запишитесь: через Госуслуги, по телефону 122 или в регистратуре своей поликлиники. Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте, не только в «своей» поликлинике — достаточно паспорта и полиса ОМС. Выберите удобный формат. Кроме прививочных кабинетов поликлиник работают мобильные пункты — в торговых центрах и на предприятиях; у ряда поликлиник кабинеты открыты по выходным. Например, в поликлинике №3 Самары в будни вакцинируют по пяти адресам с 8:00 до 20:00, по субботам — до 18:00. Детей вакцинирует педиатр детской поликлиники — запись к нему и уточнение графика прививочного кабинета также через Госуслуги, 122 или регистратуру.

Круглосуточные пункты вакцинации и полный список адресов — на карте Минздрава области; вопросы по вакцинации также принимает горячая линия Минздрава России 8 (800) 200-0-200.

Куда звонить: телефонная шпаргалка

Вопрос Куда обращаться Телефон Вызов врача на дом, запись, вопросы вакцинации Единый контакт-центр 122 Дистанционное открытие/закрытие больничного Горячая линия 122 или поликлиника 122 Качество медпомощи в учреждениях области Горячая линия Минздрава области 8 (846) 307-77-99 (круглосуточно) Лекарственное обеспечение Линия Минздрава области 8 (846) 279-20-50 (будни 9:00–17:00) Права застрахованных по ОМС ТФОМС Самарской области 8 (800) 200-26-60 Вакцинация (федеральная горячая линия) Минздрав России 8 (800) 200-0-200

По номеру 122 в области принимают звонки круглосуточно: с его помощью вызывают медработника на дом при температуре и признаках простуды, записывают на вакцинацию и оформляют дистанционно открытие или закрытие больничного.

Как оформить больничный: вся система уже электронная

С 2022 года бумажные больничные по общему правилу не выдаются — существует только электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Ключевое, что нужно понять: самостоятельно открыть больничный через Госуслуги нельзя — решение всегда принимает врач. Портал нужен для записи, отслеживания статуса и дистанционного закрытия.

Пошаговый порядок:

Обратитесь к врачу — лично в поликлинику, по вызову на дом (через 122 или регистратуру) или по записи через Госуслуги. Больничный вправе открыть и лицензированная частная клиника. Врач оформляет ЭЛН и подписывает его электронной подписью. Номер и статус больничного появляются в личном кабинете Госуслуг: раздел «Здоровье». Передавать номер работодателю не нужно — СФР сам уведомит его через систему СЭДО. Отслеживайте статус в личном кабинете на Госуслугах (видны листки за последние полгода) или в личном кабинете на сайте СФР (lk.fss.ru, вход по учётной записи Госуслуг). Уведомления об открытии и закрытии приходят и на привязанную почту. Закрытие — у того же врача. По лёгким ОРВИ возможно дистанционное закрытие через Госуслуги с подтверждением SMS-кодом — эта опция действует не во всех регионах, уточняйте по 122 или в своей поликлинике. Выплата. При болезни самого сотрудника первые три дня платит работодатель, остальные — СФР. Пособие перечисляют не позднее 10 рабочих дней после того, как работодатель передаст фонду сведения о стаже и заработке. Размер зависит от стажа: до 5 лет — 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%.

Новое правило с 1 сентября 2025 года (действует до 2031 года): если человек открывает пятый больничный за полгода по одному основанию, врач может оформить его максимум на три календарных дня; продление — только через медицинскую комиссию.

Больничный по уходу за ребёнком

Отдельный набор правил, и он выгоднее обычного:

Возраст ребёнка Максимум за один случай Годовой лимит до 7 лет без ограничения 60 дней (90 — по болезням из спецперечня) 7–15 лет 15 дней 45 дней 15–18 лет, лечение дома 7 дней 30 дней ребёнок-инвалид до 18 лет без ограничения 120 дней

Все дни больничного по уходу оплачивает СФР с первого дня — правило «трёх дней за счёт работодателя» здесь не действует. Ребёнку до 8 лет пособие платят в размере 100% среднего заработка независимо от стажа родителя; с 8 лет при лечении дома первые 10 дней — по стажу, дальше 50%. Лимит дней считается на каждого ребёнка отдельно, и больничный может взять любой из родителей — по отдельности.

Электронный рецепт: как это работает

Электронный рецепт — это назначение врача в электронной форме, равнозначное бумажному. С 2026 года рецепты на рецептурные препараты оформляются в единой государственной системе, и аптека проверяет их через неё же.

Порядок:

Приём у врача — очный или по телемедицине. Электронный рецепт выписывается только после осмотра и диагноза; «по звонку» его не оформят. Рецепт появляется на Госуслугах: Личный кабинет → Документы → Здоровье → Медкарта → Рецепты. Нужно дать согласие на получение медицинских данных; рецепт обычно виден в течение 1 рабочего дня, изредка — до 30 рабочих дней. В аптеке назовите ФИО и СНИЛС или покажите QR-код с экрана телефона; рецепт, выданный с 1 апреля 2026 года, можно показать в виде детальной информации. При необходимости — скачайте PDF. Фармацевт найдёт рецепт в системе и отпустит препарат. Льготные лекарства выдаются по тому же электронному рецепту — аптека проверяет полис ОМС и отпускает препарат бесплатно или со скидкой.

Три ограничения, о которых стоит знать заранее: рецепт действует только в том регионе, где выписан (в пилотных регионах — без этой привязки, Самарская область в списке пилотных может меняться — уточняйте при выписке); продлить рецепт нельзя — при хронических болезнях повторный оформляется на приёме или по телемедицинской консультации; если аптека не подключена к системе, просите бумажный дубликат — он пока сохраняется как альтернатива.

Сезонные простуды: порядок действий

Никаких медицинских советов — только логистика:

Не идёте в поликлинику с температурой — вызываете врача на дом по 122 или в регистратуру. Это и быстрее, и не размножает инфекцию в очереди. Запись на приём — через Госуслуги или 122; там же при необходимости оформят больничный дистанционно. Рецепт и назначения — через электронный рецепт, описанный выше. Если поликлиника затягивает вызов или приём — жалоба по нарастающей: заведующий отделением → страховая медицинская компания (ваша — из карточки про ОМС и диспансеризацию) → ТФОМС 8 (800) 200-26-60 → горячая линия Минздрава области 8 (846) 307-77-99.

Частые вопросы

«Больничный не появился на Госуслугах — что делать?» Рецепт и больничный поступают в личный кабинет не мгновенно: до 1 рабочего дня для рецепта, иногда дольше. Если за три дня статус не изменился — обращайтесь в медучреждение, где оформляли документ, там его корректируют.

«Работодатель требует номер больничного или бумажный листок». По закону он не вправе: сведения о диагнозе ему не передаются, а номер ЭЛН приходит через СФР. Если работодатель сам не подключён к СЭДО и это задерживает выплату — это его зона ответственности, зафиксируйте даты и обращайтесь в СФР (8 800 100-00-01) или ГИТ.

«Можно привиться в другом городе области?» Да — в любом прививочном пункте региона, ориентируйтесь на карту Минздрава: в ней видно, где есть свободная вакцина.

«Ребёнку выписали льготный препарат, а в аптеке его нет» — звоните на линию лекарственного обеспечения 8 (846) 279-20-50: в области работают телефоны доверия именно по этой проблеме, pharmacist ищет препарат по сети аптек.