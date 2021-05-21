С 22 по 23 мая пройдёт Чемпионат Самары по парусному спорту в классе яхт "FINN"

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С 22 по 23 мая будет проходить Чемпионат г.о.Самара по парусному спорту в классе яхт "FINN".



Проводящая организация – ОО "Федерация парусного спорта г.Самары" совместно с яхт-клубом «Волга».

Информационная поддержка — Самарское областное отделение Союза журналистов России.



Место проведения соревнований – акватория затона «Грязный», река Волга.

Место расположения оргкомитета соревнований – яхт-клуб «Волга».

В гонках примут участие более 20 человек, среди которых несколько мастеров спорта по парусу. Соберутся спортсмены из Самары и Тольятти.

Особенность предстоящих соревнований в том, что они будут представлять серию динамичных гонок, каждая из которых длится по 10-15 минут.

Это будут гонки с пересадками. Участники должны будут поочерёдно отгоняться на каждой из шести лодок, что ставит спортсменов в равные условия.



Последние соревнования в классе яхт "FINN" в Самаре (Куйбышеве) проводились 30 лет назад. Чемпионат города на этих лодках – возрождение традиции, передает пресс-служба СОО СЖР.

Фото из открытых источников