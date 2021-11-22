Самарский шпажист Павел Сухов - победитель этапа Кубка мира

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В Берне (Швейцария) состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин.

Самарский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Павел Сухов, а также москвичи Сергей Бида, Никит Глазков и Георгий Бруев (Московская область) в составе национальной сборной страны одержали победу в командных соревнованиях.

На пути к золотым медалям российские шпажисты последовательно выиграли у австрийцев со счетом — 45:25, аргентинцев (45:32), датчан (45:44) и японцев (45:34). В финале нанесли поражение испанцам — 45:44. Третье место заняли японцы, победившие венгров – 45:34. Следующий этап Кубка мира пройдет в Токио 10 декабря.