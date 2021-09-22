Самарец Кирилл Мануйло - двукратный победитель первенства мира

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В Александрии (Египет) состоялось первенство мира по четырехборью среди кадетов (группа «А»). В турнире принимали участие сильнейшие спортсмены до 19 лет. Воспитанник СШОР №5 Кирилл Мануйло выиграл две золотые медали.

В личном первенстве самарский спортсмен финишировал первым, обогнав в заключительном виде программы «лазер-ране» соперников из Франции, Египта и Беларуси. Свою вторую золотую медаль Мануйло выиграл в командном турнире вместе с партнерами по сборной Матвеем Ивановым-Куницким и Муратом Гучаковым.

Для Кирилла Мануйло это второй удачный старт на международных соревнованиях. В начале сентября в португальском Калдаш-де-Раинья он стал двукратным победителем первенства Европы (в командном турнире и эстафете), а также бронзовым призером в личном зачете, сообщает Минспорта.