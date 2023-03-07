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Зрители матчей Российской Премьер-Лиги могут попытать счастья и выиграть квартиру в Подмосковье. И не только! Еще более 19 тысяч подарков: сертификаты номиналом 40 000 рублей на путешествия, 30 000 рублей на технику, до 3 000 рублей на покупки у партнеров.



Для болельщиков проходит конкурс. Чтобы участвовать в нем, нужно зарегистрировать Карту болельщика на госуслугах и купить билет на любой матч РПЛ. Подробности по ссылке болейфутболом.рф.



Болей за Крылья Советов и участвуй в конкурсе – стань самым везучим болельщиком и принеси удачу любимой команде! Ближайший матч в рамках РПЛ на своем стадионе «Солидарность Самара Арена» волжане проведут 19 марта. Соперником «Крыльев» станет ФК «Ахмат» из Грозного.