«Золотая шайба – 2023»: команда «Дубрава» стала победителем регионального этапа

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На льду спортивного комплекса «Ипподром Арена» завершился региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд в возрастной категории 2010-2011 года рождения.

В соревнованиях приняли участие шесть команд муниципальных районов Самарской области: Волжский, Пестравский, Ставропольский, Кошкинский, Шенталинский и Исаклинский.

Победителем турнира стала команда «Дубрава», представляющая Волжский район. На втором месте «Белый Барс» из Кошкинского района. На третьем – «Шершни» (Пестравский район).

«Золотая шайба» - один из самых масштабных физкультурно-массовых проектов для детей и подростков, реализуемых на территории Российской Федерации. Соревнования «Золотая шайба» имеют долгую и интересную историю, которая началась с турнира в 1964 года. Тогда на страницах газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв: «На старт, друзья! Золотая шайба зовет!»

«Турнир «Золотая шайба» – это путь к мечте! Так как дает возможность юным хоккеистам проявить себя. Для многих ребят эти соревнования являются своеобразным стартом, возможно, в их будущей спортивной карьере. Сегодня благодаря Правительству Самарской области и личному вниманию Главы региона Дмитрия Азарова в губернии уделяется особое внимание детско-юношескому спорту. Улучшается спортивная инфраструктура, строятся новые современные объекты - от уличных площадок до Дворцов спорта», - подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

Теперь победителей турнира ждет всероссийский финал, который запланирован на конец февраля в Чайковском.

Сегодня «Золотая шайба» объединяет более 80 регионов, более 44 тысяч детей и подростков по всей стране. В текущем сезоне Всероссийские соревнования юных хоккеистов приурочены к 100-летнему юбилею Всеволода Михайловича Боброва, великого хоккеиста и тренера.