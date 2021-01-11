Житель Самарской области - победитель этапа Кубка мира по биатлону

87

В немецком Оберхофе состоялась смешанная эстафета этапа Кубка мира по биатлону. В составе российской команды выступал житель села Камышла Самарской области Эдуард Латыпов. 26-летний спортсмен участвовал в заключительном четвертом этапе, сумев вырвать золотую медаль в борьбе с соперниками из Норвегии и Франции, которые заняли второе и третье места соответственно. Российская сборная прервала безмедальную серию на Кубке мира, которая насчитывала 43 гонки.



- Поздравляю команду, все молодцы. Порадовали болельщиков и всю страну. Надеюсь, что и дальше будем радовать в том же духе. Перед последним рубежом, естественно, было напряжение, но старался отработать максимально надежно. Я чувствовал в себе силы, было много гонок, где я не смог проявить себя на финише, а сегодня все сложилось – я тактически правильно выбрал момент, где нужно уходить», – сказал Латыпов после финиша, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО