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Житель Самарской области - победитель этапа Кубка мира по биатлону

11 января 2021 14:04
87
В составе российской команды выступал житель села Камышла Самарской области Эдуард Латыпов.

В немецком Оберхофе состоялась смешанная эстафета этапа Кубка мира по биатлону. В составе российской команды выступал житель села Камышла Самарской области Эдуард Латыпов. 26-летний спортсмен участвовал в заключительном четвертом этапе, сумев вырвать золотую медаль в борьбе с соперниками из Норвегии и Франции, которые заняли второе и третье места соответственно. Российская сборная прервала безмедальную серию на Кубке мира, которая насчитывала 43 гонки.

- Поздравляю команду, все молодцы. Порадовали болельщиков и всю страну. Надеюсь, что и дальше будем радовать в том же духе. Перед последним рубежом, естественно, было напряжение, но старался отработать максимально надежно. Я чувствовал в себе силы, было много гонок, где я не смог проявить себя на финише, а сегодня все сложилось – я тактически правильно выбрал момент, где нужно уходить», – сказал Латыпов после финиша, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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