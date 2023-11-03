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Следующий матч женские «Крылья Советов» сыграют 10 ноября на выезде против «Енисея».
Женские «Крылья Советов» уступили «Краснодару»  – 0:4
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Женские «Крылья Советов» уступили «Краснодару»  – 0:4

3 ноября 2023 23:55
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Следующий матч женские «Крылья Советов» сыграют 10 ноября на выезде против «Енисея».

На стадионе «Металлург» 3 ноября завершился матч 2 тура заключительного этапа (7-12) Суперлиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

«Краснодар» владел инициативой на поле. Уже на 7 минуте матча был открыт счет гостьями из Краснодара – 0:1. На 37 минуте Басаева увеличивает разрыв в счете – 0:2. Много было работы у вратаря «Крыльев», несколько раз София Прокопьева спасала команду.

На 60 минуте третий мяч залетел в ворота «Крыльев». Через две минуты Басаева отправляет четвертый мяч. Итоговый счет – 0:4.

Следующий матч женские «Крылья Советов» сыграют 10 ноября на выезде против «Енисея». Начало матча запланировано на 14:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Крылья Советов Самара

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