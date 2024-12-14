«Жемчужина» из Тольятти - бронзовый призер всероссийских соревнований по синхронному катанию

Тольяттинская «Жемчужина» - бронзовый призер всероссийских соревнований по синхронному катанию.
В эти минуты в Самаре во Дворце спорта проходят всероссийские соревнования "Самарочка" по синхронному катанию на коньках - 1-й этап Кубка России.
Только что завершились состязания по программе кандидатов в мастера спорта:
«Юность» Свердловская область
«Идель» Татарстан
«Жемчужина» Самарская область
Тренер команды «Жемчужина» - Валентина Цаплева.
Завтра синхронисток «Жемчужины» можно будет увидеть на фестивале шоу-программ «Мы вместе».
Вход бесплатный, билеты есть в наличии! Подробности по ссылке:
Фото: минспорта СО