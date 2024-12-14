«Жемчужина» из Тольятти - бронзовый призер всероссийских соревнований по синхронному катанию

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Тольяттинская «Жемчужина» - бронзовый призер всероссийских соревнований по синхронному катанию.

В эти минуты в Самаре во Дворце спорта проходят всероссийские соревнования "Самарочка" по синхронному катанию на коньках - 1-й этап Кубка России.

Только что завершились состязания по программе кандидатов в мастера спорта:

«Юность» Свердловская область

«Идель» Татарстан

«Жемчужина» Самарская область

Тренер команды «Жемчужина» - Валентина Цаплева.

Завтра синхронисток «Жемчужины» можно будет увидеть на фестивале шоу-программ «Мы вместе».

Вход бесплатный, билеты есть в наличии! Подробности по ссылке:

Фото: минспорта СО