"Зенит" обыграл тольяттинский "Акрон" и возглавил таблицу РПЛ

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Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл тольяттинский "Акрон" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет РИА Новости.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мячи забили Андрей Мостовой (16-я и 39-я минуты), Матео Кассьерра (45), Лусиано Гонду (52) и Артур (85). На 75-й минуте после второй желтой карточки поле покинул защитник "Акрона" Константин Савичев.

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба вышел в стартовом составе, но был заменен на девятой минуте из-за мышечного повреждения.

Петербуржцы набрали 29 очков и возглавили таблицу РПЛ, "Акрон" (12 очков) идет восьмым.

В следующем туре тольяттинский клуб 26 октября сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

Фото: freepik.com