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Заявки на "Лыжню России" принимаются с 11 февраля

10 февраля 2021 20:06
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Комиссия по допуску будет работать в пресс-центре УСЦ "Чайка".

В связи с задержкой поставки из Москвы сувенирной продукции (нагрудных номеров и шапочек) изменена дата начала регистрации участников всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", которая 13 февраля состоится на УСЦ "Чайка".

Комиссия по допуску будет работать в пресс-центре УСЦ "Чайка" (2-ой этаж) с 11 февраля - с 10.00 до 20.00, 12 февраля - с 9.00 до 20.00, 13 февраля - с 8.00 до 12.00.

Напоминаем, что в помещении базы действует масочный режим, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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