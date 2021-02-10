Заявки на "Лыжню России" принимаются с 11 февраля

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В связи с задержкой поставки из Москвы сувенирной продукции (нагрудных номеров и шапочек) изменена дата начала регистрации участников всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", которая 13 февраля состоится на УСЦ "Чайка".



Комиссия по допуску будет работать в пресс-центре УСЦ "Чайка" (2-ой этаж) с 11 февраля - с 10.00 до 20.00, 12 февраля - с 9.00 до 20.00, 13 февраля - с 8.00 до 12.00.



Напоминаем, что в помещении базы действует масочный режим, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО