Завтра в Самаре начинаются поединки турнира по греко-римской борьбе «Новая высота»

Завтра в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого начинаются поединки в рамках VI международного юношеского турнира по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти Игоря Найвальта. 0+
Подробности в программе «Гость в студии» телеканала «Губерния» рассказал президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.
Участниками соревнований станут борцы 16-18 лет из России и 11 стран дальнего и ближнего зарубежья: Румынии, Молдавии, Ирана, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии.
Гости турнира – прославленные борцы: трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, олимпийский чемпион Мнацакан Искандарян, чемпион мира Степан Марянян, чемпион мира Александр Третьяков и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
Расписание:
16 мая, пятница
10:00 Предварительные поединки
10:00 Зарядка с чемпионами у бассейна ЦСКА на набережной
19:30 Полуфиналы
17 мая, суббота
10:00 Утешительные поединки
11:30 Фиджитал-турнир (поединки + Tekken)
12.00 Автограф-сессия
13:00 Церемония открытия и концерт в честь 80-летия Победы
14:00 Финалы
18.00 Автограф-сессия
Вход для зрителей свободный!