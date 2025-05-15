Завтра в Самаре начинаются поединки турнира по греко-римской борьбе «Новая высота»

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Завтра в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого начинаются поединки в рамках VI международного юношеского турнира по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти Игоря Найвальта. 0+

Подробности в программе «Гость в студии» телеканала «Губерния» рассказал президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин.

Участниками соревнований станут борцы 16-18 лет из России и 11 стран дальнего и ближнего зарубежья: Румынии, Молдавии, Ирана, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии.

Гости турнира – прославленные борцы: трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, олимпийский чемпион Мнацакан Искандарян, чемпион мира Степан Марянян, чемпион мира Александр Третьяков и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.



Расписание:

16 мая, пятница

10:00 Предварительные поединки

10:00 Зарядка с чемпионами у бассейна ЦСКА на набережной

19:30 Полуфиналы



17 мая, суббота

10:00 Утешительные поединки

11:30 Фиджитал-турнир (поединки + Tekken)

12.00 Автограф-сессия

13:00 Церемония открытия и концерт в честь 80-летия Победы

14:00 Финалы

18.00 Автограф-сессия



Вход для зрителей свободный!