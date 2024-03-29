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На федеральной территории Сириус Краснодарского края завершилось командное и лично-командное первенство России по прыжкам на батуте среди спортсменов 11-12 и 13-16 лет. Соревнования собрали сильнейших юных батутистов страны, в том числе представителей сборной Самарской области.



Победителем в дисциплине прыжки на батуте стала команда Самарской области возраста 11-12 лет в составе Мария Барсукова, Виктория Талапина, Олеся Орлова, Милена Андрина



Среди юношей 11-12 лет в командном зачете в прыжках на батуте победу одержали Максим Павлов, Иван Спрыгин, Максим Дмитриев, Владимир Никитин



Бронзовыми призерами в командном зачете в прыжках на акробатической дорожке среди девочек 11-12 лет стали Виталина Зотова, Милена Каримова, Ева Борисова



Серебряные призеры в командном зачете в прыжках на двойном минитрампе стали девушки 11-12 лет в составе Виктория Родионова, Милена Андрина, Виктория Талапина, Мария Барсукова



Победителем в дисциплине двойной минитрамп стала команда Самарской области возраста 11-12 лет в составе Максим Павлов, Иван Спрыгин, Максим Дмитриев, Иван Рыжков



Алиса Дегтерева и Олеся Старцева - бронзовые призеры в синхронных прыжках на батуте среди юниорок 13-16 лет



Олеся Старцева - победитель в прыжках на двойном минитрампе в категории 13-16 лет



Матвей Белов - победитель в прыжках на акробатической дорожке в категории 13-16 лет, Евгений Закамский - серебряный призер

Фото: минспорта СО