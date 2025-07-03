Завершены работы по возведению универсальной спортивной площадки в поселке Прибрежный

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На территории самарской школы №146 в рамках госпрограммы «Спорт России» появилась новая спортивная площадка. На месте старого поля возведен новый объект: универсальная площадка с полимерным покрытием, разметкой и оборудованием для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

Кроме того, здесь будут проходить тренировки по тэг-регби. Этот вид спорта пользуется популярностью среди учащихся: команда школы №146 в этом сезоне стала серебряным призером всероссийских соревнований «Регбийная школьная лига».

Работы по установке основания были завершены в мае. К концу июня площадка была готова целиком.

- Мы получили новое современное спортивное сооружение, на котором будет осуществляться учебный процесс и будет проводиться летняя детская оздоровительная кампания. Новые площадки влияют на качество спортивной подготовки: когда дети занимаются физкультурой и играют на хорошем, современном спортивным объекте, то однозначно повышается уровень их спортивного совершенствования, - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Всего в 2025 году в Самарской области запланировано строительство 100 новых спортивных сооружений в разных городах и районах. Беспрецедентная работа по улучшению спортивной инфраструктуры развернута в рамках подготовки к проведению XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».