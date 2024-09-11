Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно через Госуслуги

В 2024 году в тестовом режиме работает регистрация на спортивные мероприятия с помощью портала государственных услуг. Открыта регистрация на забег "Кросс нации", который состоится в субботу, 21 сентября.
Пройти регистрацию можно по ссылке: https://clck.ru/3CnGTb или воспользоваться поиском - робот Макс подскажет, как подать заявление.
При регистрации вам предложат выбрать регион (Самарская область), место проведения (спортивная школа "Чайка") и зарегистрировать себя или детей.
С 16 по 20 сентября с 12 до 20 часов в холле 1 этажа "МТЛ Арены" будет работать комиссия по допуску участников.
21 сентября комиссия по допуску будет работать на территории СШ "Чайка" с 8.30.
В комиссию по допуску предоставляются следующие документы:
для индивидуальных заявок:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях (допуск врача);
- полис обязательного медицинского страхования;
для заявок от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске к участию в соревнованиях, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.
Ждем вас на старте!