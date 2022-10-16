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Запущен первый этап отбора лауреатов Национальной спортивной премии 2022. Отбор проводится в форме всероссийских конкурсов по номинациям в сфере физической культуры и спорта.



В 2022 году в 11 конкурсных номинациях будут определены 18 лауреатов, каждый из которых получит премию в 1 миллион рублей. Торжественное награждение лауреатов Национальной спортивной премии состоится в декабре.



Номинации в 2022 году:



«Гордость России»:

- спортсмен года;

- спортсменка года;

- тренер года.



«Надежда России»:

- лучшая спортивная школа;

- лучшая организация адаптивного спорта.



«За служение спорту»: за вклад в развитие физической культуры и спорта.



«Спортивная солидарность»: за укрепление международных спортивных отношений.



«Регион России»: лучший субъект Российской Федерации за вклад в развитие спорта.



«Эпоха в спорте»: за многие годы работы на благо развития спорта в стране.



«Преодоление»: за вклад в развитие адаптивного спорта:

- лучший спортсмен;

- лучшая спортсменка;

- лучший тренер.



«Спортивный парнас»: за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни:

- лучший журналист;

- лучшая спортивная печатная и медиапродукция.



«Спортивный объект России».



«Спорт для всех»:

- лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности;

- лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы.



«Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху»: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



Подробнее: Положение о Всероссийских конкурсах, правила подачи заявок и подробная информация minsport.gov.ru/tenders/national-tenders.

Фото: минспорта СО