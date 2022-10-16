Запущен первый этап отбора лауреатов Национальной спортивной премии 2022. Отбор проводится в форме всероссийских конкурсов по номинациям в сфере физической культуры и спорта.
В 2022 году в 11 конкурсных номинациях будут определены 18 лауреатов, каждый из которых получит премию в 1 миллион рублей. Торжественное награждение лауреатов Национальной спортивной премии состоится в декабре.
Номинации в 2022 году:
«Гордость России»:
- спортсмен года;
- спортсменка года;
- тренер года.
«Надежда России»:
- лучшая спортивная школа;
- лучшая организация адаптивного спорта.
«За служение спорту»: за вклад в развитие физической культуры и спорта.
«Спортивная солидарность»: за укрепление международных спортивных отношений.
«Регион России»: лучший субъект Российской Федерации за вклад в развитие спорта.
«Эпоха в спорте»: за многие годы работы на благо развития спорта в стране.
«Преодоление»: за вклад в развитие адаптивного спорта:
- лучший спортсмен;
- лучшая спортсменка;
- лучший тренер.
«Спортивный парнас»: за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни:
- лучший журналист;
- лучшая спортивная печатная и медиапродукция.
«Спортивный объект России».
«Спорт для всех»:
- лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности;
- лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы.
«Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху»: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Подробнее: Положение о Всероссийских конкурсах, правила подачи заявок и подробная информация minsport.gov.ru/tenders/national-tenders.
Фото: минспорта СО