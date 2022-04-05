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Заканчивается прием заявлений на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места на официальных спортивных международных и всероссийских соревнованиях и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов по итогам I квартала 2022 года, сообщает Минспорта.

Для рассмотрения вопроса о назначении поощрений спортсмены или их законные представители и тренеры, претендующие на поощрение, представляют в министерство (г. Самара, ул. Чапаевская,181-183/12) документы в срок до 08 апреля 2022 года:

заявление о предоставлении поощрения тренеру, спортсмену или его законному представителю (бланки заявления и образцы их заполнения размещены на сайте министерства /2019/06/13/ezhekvartalnye-pooshhreniya-sportsmenam-i-treneram/);

копию паспорта, а спортсмены в возрасте до 14 лет копию свидетельства о рождении и справку с места жительства о фактическом месте проживания;

копию итогового протокола соревнований, подтверждающего статус соревнования, участие в нем и занятое место (1-е, 2-е или 3-е) спортсменом, заверенную региональной федерацией по виду спорта (не ниже чемпионата России по олимпийским видам, а так же первенство и чемпионат мира и Европы по всем видам спорта);

копию реквизитов банка с указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации.

Лица, являющиеся законными представителями, дополнительно представляют документы, подтверждающие их правовой статус.

Тренеры, претендующие на назначение и выплату поощрений, дополнительно представляют следующие документы:

документ из организации, осуществляющей подготовку спортсмена, подтверждающий их непосредственное участие в подготовке спортсмена;

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.

По всем интересующим вопросам просим Вас обращаться по тел. 337-23-17 или по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 234 (2 этаж, кабинет № 2).