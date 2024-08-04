За 8 недель в рамках акции "Лето в стиле ГТО" в Самарской области проведено 850 мероприятий

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В Тольятти продолжаются ежегодные "Семейные старты". В рамках мероприятия любой желающий может попробовать выполнить нормативы комплекса ГТО: наклон, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места.



В Чапаевске на мероприятии по пляжному волейболу Центр тестирования ГТО провел профилактическую беседу о пользе спорта.



В Кинеле в сдаче нормативов ГТО приняли участие воспитанники футбольного клуба "Смена".



В Сергиевском районе прошел фестиваль ГТО среди лиц старшего возраста – зарядка, эстафеты и выполнение испытаний.



В Петравке учащиеся спортивной школы побывали на уроке по самоконтролю и выполнили ряд испытаний ГТО.