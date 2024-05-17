Юные спортсмены Самары встретились с 3-кратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным

98

В Самаре на базе спортивной школы "Чайка" прошла встреча юных спортсменов с 3-кратным олимпийским чемпионом, сенатором РФ Александром Карелиным.



Карелин рассказал собравшимся о своем пути в большом спорте: как учился подтягиваться, как заканчивал школу на костылях, какие наставники сыграли роль в его становлении как спортсмена и как человека.



Ребята - воспитанники отделений лыжных гонок спортивной школы "Чайка" и ДЮСШ-4 города Белгород, тренеры и родители задали гостю вопросы о мотивации, об отношении к поражениям, о спортивном и патриотическом воспитании и о многом другом.



Сегодня Александр Карелин вместе с другими почетными гостями примет участие в открытии V международного турнира по греко-римской борьбе "Новая высота", который проходит в эти дни в нашем регионе.

Фото: минспорта СО