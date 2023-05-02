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Юные шашисты из Самарской области завоевали пять медалей на первенстве Европы

2 мая 2023 13:28
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Юные шашисты из Самарской области завоевали пять медалей на первенстве Европы

В Турции завершилось первенство Европы по шашкам-64. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 9 европейских стран. Юные шашисты разыграли медали в трех дисциплинах: классическая, быстрая и молниеносная игра. 

На международном турнире представители 63 региона завоевали пять медалей в состязаниях среди мальчиков до 9 лет. Самарец Михаил Черноземов стал победителем турнира в классической программе, а также выиграл серебряную медаль в молниеносной программе. Тольяттинец Никита Пыренков уезжает с турнира с тремя бронзовыми наградами. Он стал третьим в классической, быстрой и молниеносной программах. 

«Поздравляю спортсменов с успешным выступлением на международных стартах. Пять медалей являются подтверждением больших усилий и серьезного настроя. Отдельная благодарность тренерам за подготовку и всестороннюю поддержку спортсменов», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская

Сегодня 63 регион – один из ведущих центров шашек Российской Федерации. Для многих самарцев это поистине народная игра. В каждой семье ее основы закладываются с детства. За последние несколько лет в губернии этот вид спорта очень помолодел. В шашки начинают играть в 5-6 лет, искусство игры осваивают педагоги дошкольных учреждений, чтобы передавать знания своим юным воспитанникам. А к 10 годам ребята уже начинают получать разряды.

  «При воспитании шашистов уделяется особое внимание и физической подготовке. Шашисты - это марафонцы, которые проводят за доской несколько часов, и им важно не терять концентрацию. Ежедневно они проводят за игрой от трех до шести часов. Это и теория, и практика. Подобное напряжение выдержит только физически крепкий человек», - отметил президент Федерации шашек Самарской области, заслуженный мастер спорта России, международный гроссмейстер Олег Дашков.

Благодаря личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова для подрастающего поколения в регионе создаются современные и комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Ежегодно в Самарской области строятся новые универсальные спортивные площадки. Так, в губернии с 2019 года обустроили более 50 универсальных спортивных площадок и создали более 20 малых спортплощадок для центров тестирования ГТО.

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