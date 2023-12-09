Юношеская сборная Самарской области завоевала серебряные медали первенство России по фехтованию

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В Краснодарском крае в спортивном объекте «Сириус Арена» проходит первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. Это главный старт нынешнего сезона для фехтовальщиков 2009-2011 годов рождения.



В командном турнире юношеская сборная Самарской области (Исмаил Аюпов, Матвей Вербицкий, Александр Ильин, Александр Клюев) завоевала серебряные медали.



В финале самарцы уступили столичной команде со счетом 25:36. На третьем месте первая команда сборной Московской области, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: минспорта СО