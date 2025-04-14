Юношеская сборная Самарской области стала призером первенства России по волейболу

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В Костроме состоялось первенство России по волейболу среди юношей до 17 лет. В финальный этап пробились 16 сильнейших юношеских команд регионов России.

Сборная Самарской области, сформированная на базе спортивной школы олимпийского резерва города Новокуйбышевск, играла под руководством тренеров Алексея Шишулина и Александра Феля.

Команда заняла второе место на групповом этапе, где уступила только будущим победителям - сборной Москвы. Затем самарцы расправились с соперниками по четверть- и полуфиналу и уверенно вышли в финал.

В решающем матче москвичи были чуть сильнее. У сборной Самарской области - серебро.

Игроки нашей команды удостоились персональных наград: лучшим принимающим первенства признан Данила Федосеев, а лучшим блокирующим стал Саян Байзульдинов.