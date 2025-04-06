Юная самарская фигуристка завоевала бронзу на первенстве России

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В Казани завершилось первенство России по фигурному катанию среди юниоров (0+). Полина Пилипенко, воспитанница тренера Олега Судакова и учащаяся областной специализированной спортивной школы олимпийского резерва № 1, стала бронзовым призером.



Также министерство спорта Самарской области сообщает, что в танцах на льду пара Пилипенко и Михайлова заняла третье место.



Девушка и ее партнер по танцам на льду, Владислав Михайлов, показали достойный уровень мастерства и заслуженно получили награду, пишет Сова.

