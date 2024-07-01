Яркий старт Поволжской регаты 2024 состоялся!

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В Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища стартовало крупнейшее спортивное мероприятие - Всероссийское соревнование по парусному спорту «Поволжская регата 2024», которая собрала под своим крылом 530 яхтсменов со всех уголков страны. Спортсмены размещаются на базе яхт-клубов «Дружба» и «Остров сокровищ».

На церемонии открытия с приветственным словом выступили - Заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам Баннова Юлия Ефимовна, Президент РОО «Самарская областная федерация парусного спорта» Гришняков Александр Александрович и Главный судья соревнований Мальнев Андрей Владимирович.

Значимость данного мероприятия обусловлена тем, что во многих классах яхт происходит отбор в молодежную сборную России и разыгрываются лицензии на участие в Первенстве России в классе яхт «Оптимист».

Сроки проведения соревнования с 25 июня по 2 июля 2024 г.