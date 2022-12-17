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WADA сделало заявление об отстранении российского спорта от турниров

17 декабря 2022 11:59
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WADA сделало заявление об отстранении российского спорта от турниров

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало заявление об отстранении российского спорта от международных турниров. Об этом сообщается на сайте «Матч ТВ».

В WADA заявили, что санкции были введены на четыре года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года сократил срок до двух лет. Решение CAS означает, что российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а также проводить международные соревнования в стране.

11 декабря глава WADA Витольд Банька заявил о разочаровании в санкциях CAS против России. Он заявил, что недоволен тем, что CAS не одобрил все требования WADA.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го CAS утвердил введение санкций сроком на два года, пишет Лента.

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