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Выпускник «Школы героев» и игрок «Лада-следж» реализует проект развития адаптивного спорта в Тольятти

8 июля 2025 20:43
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Выпускник «Школы героев» и игрок «Лада-следж» реализует проект развития адаптивного спорта в Тольятти

Нападающий следж-хоккейного клуба «Лада-следж» Владислав Пашутин, выпускник первого потока «Школы героев» и куратор Министерства спорта Самарской области, совершил прыжок с парашютом, отправив всем бодрый привет с высоты птичьего полета.

Владислав освоил парашютное дело во время службы в спецназе, а теперь прыгает для души – пока раз в год. На его счету уже 20 прыжков, но после полученной травмы он прыгает только в тандеме.

«Ветераны СВО в очередной раз доказывают, что нет преград для человеческих возможностей», – говорит герой.

Владислав – один из сильнейших игроков сборной Самарской области по следж-хоккею. Получив тяжёлое ранение в зоне СВО, признается, не представлял, что когда-нибудь снова сможет заниматься спортом. Но сила духа и упорство помогли ему не только вернуться к активной жизни, но и стать выпускником «Школы героев». Напомним, программа инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской – «Время героев».

Школа помогла ветерану спецоперации разработать проект развития адаптивного спорта в Тольятти.

«Это не только спорт, это общение, дух, преодоление себя. Верю, что следж-хоккей будет развиваться в нашем регионе — хотелось бы, чтобы у нас было больше возможностей», – отмечает Владислав.

Самарская область – один из первых регионов России, где начали развивать следж-хоккей. Здесь созданы сразу две ветеранские команды. Кураторами команд стали два профессиональных хоккейных клуба региона — тольяттинская «Лада» и самарский «ЦСК ВВС». Набор игроков в команды продолжается.

Также в регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В целях поддержки, в том числе этого направления спорта по инициативе главы региона разработана региональная программа «Мастер спорта». Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.

Фото - СХК «Лада-следж»

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