Вычет за занятия физической культурой и спортом увеличен

169

С 1 января 2024 года увеличены лимиты для социальных вычетов. Вычет за занятия физической культурой и спортом (как и на лечение, обучение, страхование) увеличен со 120.000 рублей до 150.000 рублей в год. Вернуть в 2025 году за 2024-й можно будет 13% от этой суммы. К расходам, оплаченным до 2024 года, применяются прежние лимиты.



Расчеты выглядят так: 150.000 : 100 x 13 = 19 500 рублей.

Таким образом, предельная величина налогового вычета за расходы составит 19,5 тыс. рублей, а не 15,6 тыс. рублей, что на 3,9 тысяч рублей больше.



Претендовать на получение социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги можно в том случае, если услуги оказаны организациями или ИП, включенными в сформированный на соответствующий налоговый период перечень организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида экономической деятельности.



Социальный налоговый вычет можно получить гражданину, а также его детям в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети являются обучающимися по очной форме обучения), обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства либо через работодателя, а также через личный кабинет на сайте ФНС.



В 2024 году налоговая служба создаст и протестирует новую информационную систему, а в 2025 начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке. Процесс будет автоматизированным, с предзаполнением в ФНС, что позволит большему количеству граждан воспользоваться вычетами за спортивно-оздоровительные услуги.