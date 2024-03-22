Выбежавший на поле во время матча России и Сербии фанат приговорен к административному аресту

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Савеловский районный суд Москвы приговорил к административному аресту фаната Максима Десятцкого, который выбежал на футбольное поле во время матча сборных России и Сербии. Об этом 22 марта сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, пишут "Известия".

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Десятцкий Максим Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ, («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»)», — говорится в сообщении.

Десятцкому избрали наказание в виде административного ареста на 13 суток.

Десятцкий 21 марта во время встречи национальных команд России и Сербии выбежал на поле в середине второго тайма игры. Он успел пробежать через всё поле, прежде чем стюарды остановили его и увели в подтрибунное помещение.

Игра между сборными России и Сербии прошла на стадионе «Динамо» в Москве и закончилась со счетом 4:0 в пользу команды РФ.

Фото: freepik.com