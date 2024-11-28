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Вячеслав Федорищев заявил о создании общественного движения #Чистыйспорт

28 ноября 2024 12:16
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Вячеслав Федорищев заявил о создании общественного движения #Чистыйспорт

Оно объединит всех, кто привержен принципам честности и справедливости, нетерпимости предвзятого судейства и любого стороннего влияния на результаты. С подобной инициативой губернатор Самарской области выступил на комиссии Госсовета. 

«На расширенном заседании общественного совета по развитию физкультуры и спорта пригласил коллег, спортивное сообщество региона, тренеров, легендарных атлетов присоединиться к движению. Видел в соцсетях, что ряд спортивных клубов уже поддержали инициативу. На заседании обсудили планы работы по развитию спорта в регионе. Наградил выдающихся спортсменов, тренеров, руководителей. 

Самарский спорт — это наша гордость. Будем продолжать его славные традиции. И никто этому не помешает», - заявил глава региона.

Теги: В центре внимания

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