В Тольятти пройдет чемпионат по сноукайтингу

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С 1 по 4 февраля в Тольятти в ледовой акватории Жигулевского моря (Куйбышевского водохранилища) на набережной 6-го квартала Автозаводского района (ул. Спортивная, 23) пройдут соревнования чемпионата России по парусному спорту «Жигулевское море», которые завершатся фестивалем «ВьюгаФест».

Чемпионат страны проходит в акватории Жигулевского моря уже в пятый раз. Местом проведения мероприятий стала новая набережная Автозаводского района. Как отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, в Самарской области благодаря системной работе губернатора региона Дмитрия Азарова активно улучшается спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. «Уверена, что новое пространство позволит вовлечь в активную физическую деятельность еще больше жителей нашей губернии», - подчеркнула Рогожинская.

Спортсмены в возрасте от 14 лет и старше будут соревноваться в зимних видах парусного спорта: в классах сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска в дисциплине курс-рейс – череде коротких гонок под парусом.

Программа соревнований чемпионата России:

1 февраля, 11:00 – церемония открытия

1 февраля, 13:00 – старты

2 февраля, 11:00 – старты

3 февраля, 11:00 – старты

4 февраля, 11:00-14:00 – старты

4 февраля, 18:00 – награждение

3 и 4 февраля в рамках соревнований «Жигулевское море» на старт выйдут любители в сноукайтинге-лыжах, сноукайтинге-доске, зимнем виндсерфинге и сноувинге-лыжах.

Программа соревнований среди любителей:

3 февраля, 11:00-17:00 – старты

4 февраля, 11:00-15:00 – старты

4 февраля, 18:00 – награждение

В те же даты, 3 и 4 февраля, на самой набережной Тольятти пройдет «Вьюгафест», где гостей фестиваля будет встречать Снежная королева. Оба дня вместе со своей свитой она будет создавать атмосферу чудес для взрослых и детей в волшебных декорациях, которыми наполнится набережная. Добавят настроения воздушные змеи всех форм и размеров, которых смогут запустить в небо все гости фестиваля.

Также участников мероприятия ожидают заезды на велосипедах и на беговелах, лыжная регата, эстафеты, традиционные семейные забеги, конкурсы и игры с призами от партнеров фестиваля. На ледяном побережье гостей будет ждать кёрлинг с чайниками, катание на квадроциклах. Для самых маленьких участников фестиваля - детская дискотека, деревянные игры и игрушки, зимние забавы. А в финале фестиваля выступят юные фигуристы и артисты файер-шоу.

Найдется на фестивале место и добрым делам: на площадке будет специальная благотворительная станция сбора корма и средств для приюта животных.

Чемпионат России по сноукайтингу проходит при поддержке министерства спорта Российской Федерации, министерства физической культуры и спорта Самарской области и администрации г.о. Тольятти. Организаторы: Ассоциация Спортивный клуб «Сила Ветра», Региональная общественная организация «Самарская областная федерация парусного спорта», Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация парусного спорта». Партнер Чемпионата - ПАО «Куйбышевазот».

«ВьюгаФест» проходит при поддержке министерства туризма Самарской области и администрации г.о. Тольятти. Организаторы: Ассоциация Спортивный клуб «Сила Ветра», Ресторан NEBO и медиапроект о Тольятти «БИГ ТЛТ». Партнер фестиваля – ивент-агентство СИНХРОНИКА.