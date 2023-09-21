В Суздале на Всероссийском форуме чистого спорта Лидия Рогожинская подписала соглашение с РУСАДА

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Сегодня, 21 сентября, в Суздале стартовал Всероссийский форум чистого спорта, организованный Российским антидопинговым агентством РУСАДА.



В рамках форума состоялось подписание соглашения о принятии совместных мер по противодействию допингу в спорте между Самарской областью и РУСАДА. В подписании приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.



«Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на продотвращение нарушений антидопинговых правил в нашем регионе. Самарская область - за честный и чистый спорт!» - подчеркнула Лидия Анатольевна.



Антидопинговый форум – площадка для взаимодействия между представителями исполнительной власти, руководителями спортивных организаций, экспертами в области борьбы с допингом и специалистами в сфере здравоохранения из России и стран ближнего зарубежья по актуальным вопросам развития спортивной индустрии.



В первый день также прошла конференция «Антидопинг от первого лица». На ней выступили Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и другие.

Фото: минспорта СО