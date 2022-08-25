Всероссийская спартакиада: в соревнованиях шпажистов бронзовую медаль выиграл самарец Павел Сухов

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В Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел мужской турнир Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов по фехтованию



В соревнованиях шпажистов бронзовую медаль выиграл самарец Павел Сухов. В полуфинале он уступил будущему победителю Спартакиады, москвичу Сергею Биде со счетом – 12:15. Серебро - у Вадима Анохина (Москва).



Кроме Павла Сухова на Спартакиаде сильнейших также выступили: Николай Положинцев, Алексей Климкин, Станислав Янин, Максим Шиляев, Дмитрий Аношин, Дмитрий Береснев и Владислав Мишунин.

Фото: минспорта СО