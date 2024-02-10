Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" сегодня состоялась в Самарской области 

Любители лыжного спорта вышли на старт в 22 городах и районах области, а центральное мероприятие состоялось в Самаре на трассах спортивной школы "Чайка".
Первыми на дистанцию вышли юниоры - лыжники в возрасте от 10 до 17 лет, которые пробежали 5 км.
Победителями и призерами забегов стали:
Вероника Соловьева, Кира Кузнецова, Карина Павловская
Глеб Зыков, Павел Баранов, Артем Гуськов
Следом на дистанцию в 10 км ушли взрослые спортсмены - от 18 лет и старше.
Победителями и призерами стали:
Анастасия Щанкина, Екатерина Юдицкая, Екатерина Степанова
Дмитрий Корнеев, Сергей Теплых, Ярослав Антипов
Наградили победителей и призеров врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, врио заместителя министра Галина Дорохова, председатель Самарской областной федерации лыжных гонок Леонид Шихарев.
Затем настал черед забега на 2 км. Этот забег был самым массовым и демократичным: на старт вышли и самые юные любители спорта 7-летнего возраста, и ветераны, старшему из которых 84 года, приняли участие в гонке и лица с ОВЗ - воспитанники интерната села Приволжье. На финише каждого участника ждал подарок - сувенирная продукция министерства спорта Самарской области.
Участники гонки и болельщики также проверили себя в снежном регби, хоккее с мячом, аэрохоккее и кикере, посетили информационные площадки ДОСААФ и комплекса ГТО, фотографировались с талисманами фестивалей ГТО, Белым Мишкой и Чебурашкой.
Многие вышли на старт лыжных гонок целыми семьями. В течение дня проходил розыгрыш семейных абонементов в фитнес-клубы и бассейны.
Центральный старт “Лыжни России” на “Чайке” посетили 4500 человек. Всего по области на старт вышли около 10 000 любителей лыжного спорта.
Фото: минспорта СО