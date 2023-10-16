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В селе Богатое состоялось торжественное открытие новой городошной площадки, возведенной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».



Мероприятие в центральном парке стартовало с торжественного перерезания красной ленты. В церемонии приняли участие врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова и глава района Вячеслав Киреев.



В рамках праздника состоялся командный турнир по городкам. В нем приняли участие команды из Самары, Новокуйбышевска, Богатовского, Большечерниговского и Красноармейского районов.



В 2023 году городки - исконно русский вид спорта отмечает свое 100-летие. Ровно век назад были приняты единые правила игры и прошли первые всесоюзные соревнования.



«Сегодня все больше детей и взрослых интересуются городошным спортом. Развитие необходимой спортивной инфраструктуры будет способствовать не только популяризации этого вида спорта, но и приобщению жителей Самарской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом», - подчеркнула Галина Дорохова.



Фото: freepik.com