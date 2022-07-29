В Самарской области набирает популярность необычный вид спорта - сквош

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В столице губернии поклонники здорового образа жизни уже смогли оценить пользу трендового ракеточного вида спорта - сквош. Для игры нужны две ракетки, маленький каучуковый мяч и специальный корт (6,4 на 9,75 метров). При подаче игрок ударяет мячиком о дальнюю стенку, он отскакивает, потом мяч отбивает другой игрок - и так далее. Матч длится до 11 очков.



Во время игры спортсмен получает и кардионагрузку, и тренирует мышцы, повышая свою выносливость, скорость и гибкость. Этот вид спорта требует серьезных энергозатрат, но при этом в него могут играть абсолютно все желающие - от четырехлетнего ребенка и до лиц старшего возраста.



«Однако для хороших результатов игры физической формы недостаточно. Ключ к победе в матче по сквошу - это хорошая стратегия и предельная концентрация, поэтому игрокам требуется также подключать свои умственные способности», - рассказала президент СОО «Спортивная Федерация сквоша» Ирина Чегринцева.

Фото: минспорта СО