В регионе прошла  областная «Туриада»

13 и 14 сентября на базе спортивной школы «Чайка» проходила областная «Туриада» - соревнования по разным дисциплинам спортивного туризма.
190 участников преодолевали дистанции пешком и на велосипеде, соревновались в горном туризме, спортивном ориентировании. Состоялись конкурсы по вязке узлов и мастер-класс по северной ходьбе.
Результаты командного зачета:
дистанции - пешеходные
«Восток» Сызрань
«Большая Медведица» Самара
ЦВО «Творчество» Самара
дистанция - на средствах передвижения (вело)
«Восток» Сызрань
«Барс» Сызрань
«Бумеранг» Жигулевск
спортивное ориентирование: кросс - выбор
ЦВО «Творчество» Самара
«Восток» Сызрань
«Эдельвейс», ТК «Сириус» им.Е.Лобастова Тольятти
дистанция - горная
«Восток» Сызрань
ЦВО «Творчество» Самара
«Большая Медведица» Самара
По результатам областного фестиваля будет формироваться сборная команда Самарской области для участия в «Туриаде ПФО» в 2026 году.
«Туриада ПФО» - ежегодный спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа, который проходит под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.
Фото: Юлия Елисеева/минспорта СО