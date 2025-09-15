В регионе прошла  областная «Туриада»

165

13 и 14 сентября на базе спортивной школы «Чайка» проходила областная «Туриада» - соревнования по разным дисциплинам спортивного туризма.

190 участников преодолевали дистанции пешком и на велосипеде, соревновались в горном туризме, спортивном ориентировании. Состоялись конкурсы по вязке узлов и мастер-класс по северной ходьбе.

Результаты командного зачета:

дистанции - пешеходные

«Восток» Сызрань

«Большая Медведица» Самара

ЦВО «Творчество» Самара

дистанция - на средствах передвижения (вело)

«Восток» Сызрань

«Барс» Сызрань

«Бумеранг» Жигулевск

спортивное ориентирование: кросс - выбор

ЦВО «Творчество» Самара

«Восток» Сызрань

«Эдельвейс», ТК «Сириус» им.Е.Лобастова Тольятти

дистанция - горная

«Восток» Сызрань

ЦВО «Творчество» Самара

«Большая Медведица» Самара

По результатам областного фестиваля будет формироваться сборная команда Самарской области для участия в «Туриаде ПФО» в 2026 году.

«Туриада ПФО» - ежегодный спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа, который проходит под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.

Фото: Юлия Елисеева/минспорта СО