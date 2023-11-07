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«Волжский пируэт»: в Самаре пройдут Всероссийские соревнования и пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках

7 ноября 2023 17:42
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На ледовой арене самарского Дворца спорта в течение двух дней зрители и судьи будут оценивать мастерство лучших фигуристов России.

 

В Самаре с 15 по 19 ноября в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» пройдут Всероссийские соревнования и пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт».

Всего серия включает 6 турниров, которые пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. На каждом этапе Гран-при выступают спортивные пары, танцевальные дуэты и фигуристы одиночного катания (женщины, мужчины).

На ледовой арене самарского Дворца спорта в течение двух дней зрители и судьи будут оценивать мастерство лучших фигуристов России, которые подготовили новые программы выступлений. Среди звезд фигурного катания воспитанник тольяттинской школы Егор Базин. Он выступит в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, представляя Самарскую область. Пара является действующим чемпионом России, а также победителем первого этапа Гран-при, который проходил в Уфе.

 

Фото:   freepik.com

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