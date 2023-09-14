Волейбольный клуб «Нова» проведет презентацию команды

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В пятницу, 15 сентября, в 18:00 в УК «МТЛ Арена» волейбольный клуб «Нова» устраивает презентацию команды сезона 2023/2024. В программе представление новичков, ответы на вопросы болельщиков, посвящение юных волейболистов, исполнение нового гимна клуба и многое другое. Вход свободный.



Напомним, в предстоящем сезоне помимо «Новы» в Суперлиге выступят еще 15 клубов. Старт турниру будет дан в октябре. Первые матчи команда Олега Согрина проведет на домашней площадке. 11 октября волжане сыграют со столичным «Динамо», а 21 числа с питерским «Зенитом».

