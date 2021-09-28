В "МТЛ-Арена" стартовал турнир по баскетболу "Кубок Приматова"

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В универсальном комплексе "МТЛ-Арена" стартовал турнир по баскетболу "Кубок Приматова".



Генрих Приматов - заслуженный тренер СССР, с его именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 году в Куйбышеве команды «Строитель».



В турнире 2021 года принимают участие 4 клуба: БК «Самара», БК «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), БК «Уфимец» (Уфа) и БК «Купол-Родники» (Ижевск). Соревнования завершатся 29 сентября.

Фото: минспорт СО