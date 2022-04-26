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Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды российским победителям Олимпиады в Пекине. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля во вторник, передает ТАСС.

На Играх в Пекине, которые прошли с 4 по 20 февраля, команда РФ выиграла шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. В конце февраля президент подписал указ о награждении российских победителей и призеров "за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине".

Ордена Дружбы удостоена фигуристка Камила Валиева, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Спортсменка, отмечающая сегодня 16-летие, пришла на церемонию награждения вместе со своей мамой Алсу Анваровной Валиевой. Ордена Почета получили фигурист Никита Кацалапов (золото в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду) и лыжник Денис Спицов (золото в эстафете и серебро в скиатлоне). Ордена Дружбы удостоены также фигурист Александр Галлямов (первое место в командных соревнованиях и бронза в спортивных парах), фигурист Марк Кондратюк (первое место в командных соревнованиях), фигуристки Анастасия Мишина (первое место в командных соревнованиях и бронза в спортивных парах) и Виктория Синицина (золото в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду), лыжники Вероника Степанова и Алексей Червоткин.

Не у всех золотых медалистов получилось присутствовать на церемонии. В частности, из-за медицинской операции во вторник в Кремле не смог побывать главный герой Олимпиады лыжник Александр Большунов, вернувшийся из Китая с тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалью. Он удостоен ордена Александра Невского. Также на церемонию не попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в индивидуальных соревнованиях Анна Щербакова, которая в этот момент находится с шоу своего тренера Этери Тутберидзе и выступает сегодня в Нижнем Новгороде.

Госнаграды в Кремле также получили призеры Олимпиады и российские паралимпийцы, которые не смогли выступить в Пекине, но отличились на специально организованных соревнованиях "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС