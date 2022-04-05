ВК "Нова" сыграет в суперфинале Высшей лиги "А" с челябинским "Динамо"

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Несмотря на поражения в последнем туре финального раунда в Москве, команда Алексея Бабешина сыграет в суперфинале Высшей лиги "А".

Неприступной для новокуйбышевцев стала команда МГТУ. "Нова" дважды уступила со счетом – 1:3 и 2:3. Финальный раунд волжане завершили на втором месте.



Победитель суперфинала имеет возможность напрямую выйти в дивизион выше - в Суперлигу. А команда, занявшая 2-е место в суперфинале, играет с командой, занявшей 13-е место в Суперлиге, переходные матчи до трех побед.

Первые матчи суперфинала пройдут в Челябинске 9 и 10 апреля. В Новокуйбышевске команды сыграют 16 апреля и если понадобится 17 апреля.

Фото: минспорт СО