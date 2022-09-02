Виктор Кудряшов поздравил самарскую команду по настольному теннису со знаковой победой

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Женская команда по настольному теннису «Самарочка» завоевала чемпионский титул на I-й Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Всероссийская спартакиада является главным спортивным событием года в нашей стране. Первенство стартовало 10 августа и продлится до 2 октября включительно. Соревнования проводятся на спортивных объектах 12 регионов Российской Федерации по программе Олимпийских игр. В спартакиаде принимают участие более 9 тысяч сильнейших российских атлетов. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

По окончании спартакиады будет подведен общекомандный зачет среди субъектов. Победитель определится по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые спортивными сборными командами субъектов в видах спорта. К настоящему времени завершились 45 спортивных дисциплин программы Спартакиады из 53.

На днях со Спартакиады сильнейших вернулась сборная региона по настольному теннису. Соревнования прошли в Сочи на базе «Юг Спорт». Женская сборная 63 региона в составе Марии Тайлаковой, Екатерины Зироновой, и Валерии Щербатых выиграла командный турнир и заняла первое место. В решающем противостоянии волжанки одолели москвичек со счетом - 3:2.

Ранее юные спортсменки уже побеждали в Чемпионате Европы, завоевывали чемпионский титул в командном зачёте чемпионата России.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который на протяжении 12 лет возглавляет попечительский совет областной федерации настольного тенниса, поздравил спортсменок с победой: «От души поздравляю наших девчонок с этим знаковым достижением. Они в очередной раз подтвердили свой высочайший статус в этом виде спорта. Искренне восхищаюсь их талантом, трудолюбием, упорством! Благодарю за то, что своими успехами они прославляют Самарскую область. Желаю им, что бы в их жизни и спортивной карьере было еще много звездных минут».

На спартакиаде сильнейших представители Самарской области завоевали медали еще в двух дисциплинах настольного тенниса. В женском одиночном разряде Мария Тайлакова завоевала серебряную медаль. В финале она уступила нижегородской теннисистке Элизабет Абраамян со счетом - 3:4.

В смешанном парном разряде самарцы Лев Волин и Екатерина Зиронова завоевали бронзовые медали, пропустив вперед соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба правительства СО