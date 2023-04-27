Ветераны МВД организовали турнир для самарских подростков по мас-рестлингу

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Мероприятие, посвященное 100-летию ВФСО «Динамо» и Дню ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, прошло на базе стадиона «Динамо» г. Самара.

В рамках патриотического и культурно-нравственного воспитания подрастающего поколения по инициативе председателя Совета ветеранов ОВД и ВВ ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта милиции в отставке Владимира Глухова организован турнир по мас-рестлингу среди детей и подростков региона. Мероприятие, посвященное 100-летию ВФСО «Динамо» и Дню ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, прошло на базе стадиона «Динамо» г. Самара.

В областных соревнованиях приняли участие призеры отборочных туров, представляющие команды Самарского кадетского корпуса МВД России, Самарского казачьего кадетского корпуса, Лицея государственной службы и правоохранительных органов и средней школы №2 им Г.М. Смолякова села Большая Черниговка. Спортивное мероприятие открыли гости турнира – башкирский народный ансамбль «Курултай». Особое внимание зрителей привлекли выступления по кик-боксингу спортклуба «Союз» и танцевальный номер Самарского казачьего кадетского корпуса.

Мас-рестлинг – национальный вид спорта Якутии, образованный от традиционной игры в перетягивание палки, который требует большой силы, выносливости и упорства. Юные спортсмены вступили в борьбу с твердым желанием продемонстрировать свои навыки. Накал страстей и эмоций на спортивной площадке зашкаливал, игроки полностью выкладывались, стараясь победить соперников.

Первый заместитель председателя Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов поблагодарил спортсменов за волю к победе и активное участие в мероприятии, преподавателей и руководство учебных организаций – за отличную подготовку юных спортсменов. Участников спортклуба «Союз» приняли в Общество «Динамо» и вручили удостоверения «Юный динамовцев», а спортсмены награждены заслуженными кубками, медалями и дипломами.