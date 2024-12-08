Я нашел ошибку
Главные новости:
Девять команд-участниц разделены на два дивизиона.
Ветераны «Крыльев Советов» – чемпионы первого турнира по футболу шагом
Водитель, управляя маршрутным автобусом «Тольятти-Бузулук» допустил наезд на пешехода.
Полицейские работают на месте ДТП в Кинельском районе, в котором погиб пешеход
Актриса удостоена награды "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени народную артистку СССР Алису Фрейндлих
Рабочая поездка началась с посещения службы в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Шентале.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Шенталинский район
В Самаре ночью -9, -11°С, днем -3, -5°С.
9 декабря в регионе переменная облачность, утром местами изморозь, до -8°С
Впервые к Новому году СамАрт ставит для детей настоящий масштабный мюзикл.
В театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Рождественская песнь»
За медицинской помощью обратились 3 человека.
Полицейские работали на месте ДТП с двумя автомобилями в Тольятти
К Экодиктанту в онлайн-режиме присоединились около 2,5 тысяч сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в экологическом диктанте
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Ветераны «Крыльев Советов» – чемпионы первого турнира по футболу шагом

8 декабря 2024 22:48
157
Девять команд-участниц разделены на два дивизиона.

Ветераны «Крыльев Советов» приняли участие в турнире по футболу шагом, который прошел в Москве 8 декабря.

Девять команд-участниц разделены на два дивизиона. В первом дивизионе между собой сыграли сборная врачей Москвы, сборная Беларуси, команда ветеранов «Крыльев Советов» и сборная Российского футбольного союза, во втором – четыре команды, которые организованы при поддержке проекта Правительства города.

По итогам соревнования ветераны «Крыльев» заняли первое место в своем дивизионе.

 

Фото:ПФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
1801
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
543
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
825
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
6 декабря 2024  11:12
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
566
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
6 декабря 2024  10:09
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
712
Весь список