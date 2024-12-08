Ветераны «Крыльев Советов» – чемпионы первого турнира по футболу шагом

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Ветераны «Крыльев Советов» приняли участие в турнире по футболу шагом, который прошел в Москве 8 декабря.

Девять команд-участниц разделены на два дивизиона. В первом дивизионе между собой сыграли сборная врачей Москвы, сборная Беларуси, команда ветеранов «Крыльев Советов» и сборная Российского футбольного союза, во втором – четыре команды, которые организованы при поддержке проекта Правительства города.

По итогам соревнования ветераны «Крыльев» заняли первое место в своем дивизионе.

Фото:ПФК "КС"