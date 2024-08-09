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В День физкультурника на набережной Волги в Самаре пройдет финал проекта «ГТО и Я – одна семья!»
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В День физкультурника на набережной Волги в Самаре пройдет финал проекта «ГТО и Я – одна семья!»

9 августа 2024 16:48
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В очном этапе акции встретятся самые активные участники – 17 семейных команд.

В течение лета в Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина,  проходит областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО». Мероприятия акции организуются во всех городах и районах области. Цель акции – вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. В мероприятиях в течение лета принимают участие десятки тысяч человек.

Одним из мероприятий акции стал проект «ГТО и Я – одна семья!», посвященный объявленному Президентом Году семьи. Проект стартовал в начале лета и проходил в режиме онлайн. К нему могли присоединиться все желающие жители Самарской области в составе семейных команд. В течение двух месяцев участники вели активный образ жизни, тренировались, с помощью приложения для смартфона замеряли свою физическую активность и заочно соревновались друг с другом. Каждую неделю объявлялись промежуточные результаты акции и определялись лидеры.

10 августа в рамках празднования Дня физкультурника на набережной Волги в Самаре состоится финал проекта «ГТО и Я – одна семья!». В очном этапе акции встретятся самые активные участники – 17 семейных команд из Самары, Тольятти, Чапаевска, Клявлинского, Красноярского, Сергиевского, Ставропольского и Шенталинского районов области. Командам предстоит пройти семейное многоборье, включающее прыжки на скакалке, упражнение «планка», толкание ядра, прыжок в длину. Победители будут определены и награждены на площадке Дня физкультурника.

Внедрение комплекса ГТО способствует развитию массового и детско-юношеского спорта, что является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом в отрасли физической культуры и спорта. В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева разработана и уже введена в действие региональная программа «Мастер спорта», направленная на поддержку массового и детско-юношеского спорта, поддержку спортсменов, тренеров, спортивных организаций, развитие инфраструктуры.

 

Фото минспорта СО

Теги: Мероприятия Самара

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